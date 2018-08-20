國際財經

投資者憧憬中美兩國將於周三重啟貿易談判會有進展，美股穩步向好，道指最多曾升120點；晶片股不濟，拖累納指走勢較反覆。據報美國總統特朗普投訴聯儲局主席鮑威爾繼續加息，消息拖累美元表現轉弱。土耳其里拉繼續下跌，但新興市場未見受太大影響。

特朗普不滿續加息 美滙向下

美股臨近收市前數分鐘，特朗普接受路透訪問時再度批評聯儲局，稱他「需要聯儲局提供幫助」，又指責中國操控人民幣滙價，特朗普的說法與較早時彭博報道指他在上周五一個閉門籌款活動中慨嘆，以為鮑威爾會維持低息，卻想不到他繼續加息的報道內容大致符合，消息令道指升幅略收窄，但收市仍升89點；Nike飆3%，是表現最強成份股，對貿易消息較敏感的波音漲1.25%；併購交易也利好市場的氣氛，百事昨天同意收購以色列家用梳打水機生產商SodaStream，另Tyson Foods則證實收購雞肉加工公司Keystone Foods。標指收市上揚0.24%，英特爾因處理器出現新漏洞，股價低收1.2%，拖低科技股的表現，納指早段曾挫近0.4%，收市則反彈0.06%。三大指數都是連續第三個交易日造好。

歐洲三大股市同樣均上揚，德股走勢最強，漲近1%，法股和英股分別升0.65%和0.43%。資源股在貿易憧憬下表現最好，上漲超過1%。

土耳其里拉曾挫3%

土耳其上周五被兩大信貸評級機構穆迪和標準普爾下調評級，促使里拉昨天連續第二個交易日下跌，兌美元曾挫3%，低見6.2里拉，美市尾段收窄至跌1%，投資者情緒似乎已經穩定下來，新興市場股市和滙市均企穩。

瑞銀一份報告指出，儘管土耳其出現金融危機，新興市場投資者仍然趁低吸納。

滙市方面，投資者靜候聯儲局本周稍後公布議息會議紀錄，美元牛皮，但到美市中段，彭博報道有關特朗普批評鮑威爾加息的言論，隨即拖低美元，尾段路透進一步報道特朗普對聯儲局的要求，都令美元跌勢加速，兌歐羅尾段跌0.37%，報1.1480美元兌一歐羅，兌日圓挫0.35%，至110.12日圓，美滙指數下滑0.31%，報95.84。

金價主要受惠人民幣兌美元從19個月低位反彈而抽升，紐約12月期金漲0.9%，每盎斯收報1194.6美元，單日升幅是7月31日以來最大。

連跌7周的紐約期油反彈，收市升0.8%，每桶收報66.43美元；布蘭特期油亦漲0.5%，報72.21美元。