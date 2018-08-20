國際財經

有跡象顯示國際貿易關係或得到改善，加上土耳其滙率趨於穩定，推動美股上周大幅攀升；周一美股早段一度個別發展，納指回軟，但投資者有信心美國經濟可保持健康增長，以及憧憬本周稍後舉行的中美貿易談判或能取得正面成果，三大指數在中段及踏入尾段齊造好，道指漲逾100點，標指進一步逼近歷史高位，能源及原材料板塊表現佳。

截至本港時間凌晨約2時40分，道指報25773點，升98點或0.39%，較早時一度攀升120點，高見25790點，Nike股價飆3.2%，暫時是表現最佳成份股，波音彈升1.55%，但30隻成份中仍有11隻回落，沃爾瑪跌1.65%，英特爾回吐1.3%。

標普500指數報2858點，升7點或0.28%，紐約期油反彈0.73%，刺激能源股板塊上升0.8%，基本材料板塊上漲0.7%；

納指報7829點，上揚12點或0.17%。Netflix飆4%，Alphabet漲0.43%，不過，蘋果倒退0.96%，Facebook回落0.56%，則局限指數升勢。

近日國際貿易局勢進展為投資者帶來樂觀的情緒，中國商務部上周表示，應美方邀請，商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文擬於本月下旬率團訪美，與美國財政部副部長馬爾帕斯率領的美方代表團，就雙方各自關注的中美經貿問題進行磋商。

有報道指，中美貿易談判雙方正制定旨在於11月解決貿易糾紛的談判路線圖，若能成功，將去除長期籠罩美股市場的不確定性因素。不過，中美貿易關係的陰霾仍未完全消散，因為本周美國將針對價值160億美元的中國進口商品徵收25%的關稅，中國表示將對特朗普政府的關稅行動採取報復性措施。

另外，其他地緣政治關係亦受到關注，受通脹高漲、政局不穩及債務問題影響，土耳其里拉與股市均已重挫，里拉兌美元周一最多曾挫約3%，目前仍挫1.4%。此外，意大利亦正掙扎應對居高不下的債務負擔問題，有市場人士憂慮這些國家的疲軟局面，可能標誌着更廣泛的經濟增長放緩即將來臨，還有可能蔓延到其他地區。

美國總統特朗普據報抱怨，聯邦儲備局主席鮑威爾（Jerome Powell）上任後非旦未能提供廉價貨幣，推行「放水」的貨幣政策，反而繼續加息行動，令到經濟受損。消息拖累美元回軟，ICE美滙指數暫跌0.24%，報95.91。

個股方面，摩通把美國電動車生產商特斯拉(Tesla)的目標價大幅下調，因其私有化計劃似乎未獲融資，拖累該股上周五急瀉8.9%後，目前股價再跌1.8%。