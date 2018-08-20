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今日 02:25 國際財經

霍士倘成功收購 天空料付9.73億顧問費

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英國天空集團(Sky)周一公布，預期若美國21世紀霍士成功收購公司，將須支付9000萬至9700萬英鎊(9.03至9.73億港元)顧問費。

根據公告，天空集團須支付最多6150萬英鎊的財務與經紀費，以及最多2000萬英鎊的律師費。其他費用包括會計與公關費用。

現已持有39%天空集團股份的霍士，與另一間美國娛樂巨擘Comcast，分別提出收購建議，爭奪天空集團控制權。天空集團獨立董事組成的委員會，支持Comcast提出的每股14.75英鎊作價建議。霍士提出每股14英鎊作價的收購建議。

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