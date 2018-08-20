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今日 02:03 國際財經

歐股高收 德國彈近1%

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歐洲股市周一收市造好，德國主要指數反彈近1%，投資者對中國與美國本周稍後就貿易關係舉行的副部級官員談判抱持憧憬，認為最終有機會化解貿易戰，為歐股帶來支持；但土耳其經濟危機尚無結束跡象，則局限歐股升勢。

歐洲Stoxx 600收報383.23點，升0.57%，基本材料及礦業股板塊表現強勁，升幅達0.9%。

德國DAX指數收報12331點，漲0.99%或120點；法國CAC 40指數收報5379點，上揚0.65%或34點；英國富時100指數收報7591點，反彈0.43%或32點。

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