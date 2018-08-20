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今日 01:14 國際財經

百事249億購健康飲品設備商SodaStream

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全球第二大軟飲集團百事(PepsiCo)公布，斥資32億美元(249.2億港元)收購健康飲品設備生產商SodaStream，反映該公司與最大軟飲集團可口可樂爭奪健康飲品市場的決心。

以以色列為基地、在美國上市的SodaStream創立於1903年，產品是一款讓消費者可自由選擇在有碳水內加入喜歡味道的機器。該公司早期因罐裝汽水大行其道而式微，但近年來消費者追求健康飲品，產品重新受到市場重視。

根據協議，百事的每股收購代價為現金144美元，較SodaStream上周五收市價有10.9%溢價。

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