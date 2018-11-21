即巿股評 國際財經

如果要在最近發生的土耳其貨幣危機汲取教訓，其中之一就是個別新興經濟體一旦出現動盪，將促使資金加快流入美元資產。美國經濟表現較強，利率、債息及滙價有望逐步上升，自然能「吸資」。若以美股為目標，熱錢又喜歡停泊於哪些板塊呢？分析機構投資者上季的持倉變化，或許可找到聰明錢流向的蛛絲馬跡。

根據機構投資者(管理資產逾1億美元)每季呈交予美國證監會(SEC)的13F表格顯示，大型對沖基金經理於第二季僅持有Facebook 1.21億股，按季下降約8.7%；另減持Google母企Alphabet無投票權的C級股票6.35%，至1144萬股；同時淨沽出Netflix 737萬股，佔持股比例24.1%，只保留2316萬股。「宏觀對沖王」達里奧(Ray Dalio)創辦的全球最大對沖基金橋水(Bridgewater Associates)的Facebook倉位，由20.5萬股削至4.8萬股，減幅達76.5%！可見大型對沖基金早在Facebook劣績前已「走為上着」。

五大科企龍頭股FAANG中，大型對沖基金只青睞「雙A」，蘋果公司(Apple Inc.)獲增持247萬股，至4582萬股；同時吸納亞馬遜(Amazon)約34.4萬股，至1019萬股。

雖然大型對沖基金整體上確在增購蘋果公司股票，但個別的持倉反映基金對蘋果公司前景已現分歧，例如過去兩年一直看好蘋果的股神畢非德，其投資旗艦巴郡於上季再買入124萬股，持股比重由4.96%提高至5.21%，鞏固第二大股東地位；相反，不少知名基金經理選擇在蘋果公司市值衝破1萬億美元前「割禾青」，包括出身自老虎基金的Philippe Laffont，旗下Coatue Management大削95%的蘋果持股，而Diamond Hill資產管理亦把手上27%蘋果股份賣出。

市場一味睇好科企不再，截至上周五，紐交所FANG+指數今年以來仍保住23.8%漲幅，但由6月20日收市高位3045.95計算，迄今已調整近一成，反映新經濟股動力顯著減弱。

若觀察不同板塊持股市值變化則發現大型對沖基金兩年多以來首次降低科技股的持倉。附【右圖】所見，比起原材料、必需消費品等板塊持倉分別按季下跌0.6%和0.4%，科技股整體倉位僅減持約0.1%，表面看無足輕重；惟科技股屬美市引擎，若沽售強勢股成風，將為目前升勢質素已見轉差的美股(詳見8月11日本欄)增添回調壓力，這一點必須注視。

至於對沖基金以市值計的十大持股，仍是以新經濟為主，包括FAANG及微軟；此外，21世紀霍士、億萬富豪伊坎旗下投資公司Icahn Enterprises、安泰保險(Aetna)近兩季都穩居十大位置，而VISA則繼2017年第二季後再次上榜，進一步顯示資金已並非只看重科企。

值得留意的是，大型對沖基金的能源板塊持倉市值在上季增加0.9%，為各板塊之最，亦終結了早前連續5季減倉的趨勢，代表基金經理開始願意加大能源股注碼。

美國能源股次季總盈利185.6億美元，按年漲幅達130%，遠遠跑贏其他板塊平均增長23.8%，「春江鴨」游向高增長板塊實有跡可尋。

信報投資研究部

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