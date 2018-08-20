國際財經

有跡象顯示國際貿易關係或得到改善，加上土耳其滙率趨於穩定，推動美股上周大幅攀升，今日美股走勢略為反覆，主要是觀望中美貿易談判的進展，道指早段一度漲百點。

截至本港時間晚上約11時04分，道指報25747點，升77點或0.3%；標普500指數報2852點，升2點或0.08%；納指報7794點，跌21點或0.28%。

近日國際貿易局勢進展為投資者帶來樂觀的情緒，中國商務部上周表示，應美方邀請，商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文擬於本月下旬率團訪美，與美國財政部副部長馬爾帕斯率領的美方代表團，就雙方各自關注的中美經貿問題進行磋商。

有報道指，中美貿易談判雙方正制定旨在於11月解決貿易糾紛的談判路線圖，若能成功，將去除長期籠罩美股市場的不確定性因素。不過，中美貿易關係的陰霾仍未完全消散，因為本周美國將針對價值160億美元的中國進口商品徵收25%的關稅，中國表示將對特朗普政府的關稅行動採取報復性措施。

另外，其他地緣政治關係亦受到關注，受通脹高漲、政局不穩及債務問題影響，土耳其里拉與股市均已重挫。此外，意大利亦正掙扎應對居高不下的債務負擔問題，有市場人士憂慮這些國家的疲軟局面，可能標誌着更廣泛的經濟增長放緩即將來臨，還有可能蔓延到其他地區。

個股方面，摩通把美國電動車生產商特斯拉(Tesla)的目標價大幅下調，因其私有化計劃似乎未獲融資，拖累該股上周五急瀉8.9%後，目前股價再跌0.8%。百事可樂表示將以32億美元收購Soda Stream，百事可樂現升0.1%。

歐洲股市上揚，英國富時100指數報7603點，升44點或0.59%；德國DAX指數報12351點，升141點或1.16%；法國CAC 40指數報5391點，升46點或0.87%；意大利富時MIB指數報20536點，升120點或0.59%。