國際財經

美國7月零售銷售在上周三(8月15日)按月增長0.5%，勝於預期0.1%，為連續第五個月增長記錄；美國7月核心零售銷售按月增長0.6%，亦勝於預期的0.3%，創出連續六個月增長的佳績，支撐美聯儲9月實施今年第三次加息的預期，提振美匯指數於上周三反彈至逾一年新高96.98，施壓倫敦金於上周四(8月16日)下挫刷新一年半低點至1160.4美元。

事實上，除美國零售銷售數據的壓力外，土耳其與美國間的衝突亦已成為施壓倫敦金表現的原因。土耳其較早前因拒絕釋放一名被指控參與2016年土耳其政變的美籍牧師而被美國施加鋼鐵關稅制裁，土耳其亦以拒絕使用美元作為貿易結算貨幣與另覓盟友相回擊，導致資金紛紛流入避險貨幣，而避險貨幣中又因美國聯儲局正處於加息周期，高收益率令美元成為避險資金的首選「避風港」，故美滙指數便在大量避險買盤的推動下走強。另外，難民問題亦是間接推高美元、施壓金價的重要因素，因目前土耳其收容了400萬難民，若非總統埃爾多安(Recep Tayyip Erdogan)為換取歐盟66億美元援助而盡量控制難民湧入歐洲，本已被難民問題困擾到焦頭爛額的德國總理默克爾(Angela Merkel)將毫無疑問面臨下台危機，歐盟內部亦會為難民問題而各懷異心，所以若土耳其經濟危機一旦發展到不可收拾的地步，該國或將不願接收難民，進而將難民引向歐洲，屆時歐羅必將遭到大幅拋售，推動美滙指數再創新高。

技術分析方面，倫敦金上周刷新一年半低位1160.4美元後，受中國貿易談判代表王受文被美方邀請赴美談判消息的影響，倫敦金得以快速反彈收復1180美元，並於今天(8月20日)上探1189.7美元。儘管如此，倫敦金已錄得6周連跌並持續受阻於5周移動平均線，表明當前黃金上方沽壓依舊十分沉重，加之黃金避險光環似乎已被美元奪去，若金價短期內不能成功收復1200美元關口，後市或有機會再度跌穿1180美元，甚至進而下探1150美元。

策略方面，短期內若倫敦金反彈至1202-1204美元，我們將沽出倫敦金，下望1183美元，升穿1208美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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