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今日 08:44 國際財經

Prada等名牌再進軍中國 主攻二線城市

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包括Prada與LVMH在內的全球知名品牌，在停頓5年後，再度在中國展開投資，而今次投資地點將是發展中的較小型城市。

L’Oreal主席兼行政總裁Jean-Paul Agon日前在分析員會議上表示，今次針對的是千禧代的中國年輕消費者，與以往的中上層消費者不同，千禧代的購買意欲很強。

Prada今年已在西安開設7間門市。除了Prada外，Hermes也預備在西安開設門市。同時，LVMH亦已在武漢開設分店。

一些企業高管解釋，很多具消費能力的千禧代，現時傾向留在本身家庭聚居的二線城市居住，而不是在上海等大城市居住，因此他們今次開店的焦點是在該等二線城市。

麥肯錫顧問公司高級合夥人Daniel Zipser也指出，千禧代的消費能力強。他又表示，數據顯示，中國貴價貨品上半年的收入增長介乎15%至20%。該行一份報告估計，中國貴價品的年度消費額達5000億元人民幣(5694億港元)，佔全球貴價品市場的三分之一。

Kering的Gucci、英國的Burberry與法國的Hermes等貴價品集團，早前在公布第二季度業績時，提及中國貴價品市場增長對業績的重要性，而推動增長的方式，包括因進口稅調降帶來的減價，與當局限制外國電子商貿平台把產品銷往中國等。

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