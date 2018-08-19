國際財經

美國股市上周榮辱互見，展望本周，市場最關注焦點，預期是周三重啟的中美兩國貿易談判；周四開始的全球央行行長會議，也是金融界關注的事件。數據方面，美國周五公布7月耐用品訂單，以及歐盟8月商業活動調查數據，同樣對股有啟示作用。

回顧上周，道瓊斯工業平均指數上漲1.4%；標準普爾500指數回升0.6%；納斯特綜合指數則回落0.3%。

中國與美國本周三與周四將舉行副部長級會議，討論貿易議題。儘管本次只是低層次會談，但傳媒上周五披露，國家主席習近平與美國總統特朗普將於11月舉行的國際多邊峰會見面。市場揣測本周貿易談判可能為屆時兩國領袖訂立協議鋪路，有望化解歷時逾兩個月的貿易爭拗，因此本周會議的消息，對股市有舉足輕重作用。中美兩國將於本周開始，向對方價值160億美元的進口貨徵收關稅，令到貿易爭議升溫。

此外，美國與歐盟貿易代表也會在周一舉行會議，美國與墨西哥談判代會同日也就北美自由貿易協定(NAFTA)現代化展開談判。因此，貿易議題成為主導美國股市本周表現的關鍵。

第二件投資界關注焦點，相信是周四至周六舉行的全球央行行長會議，美國聯儲局主席鮑威爾將於周五發表主題演說。一貫以來，聯儲局主席在大會的演說，是對貨幣政策提出新方向的時機。因此，鮑威爾的演說成為投資界感關注的要點。

此前，聯儲局將於周三發表上月議息紀錄。該局在8月1月的議息會上維持利率不變，但對經濟前景提出較樂觀看法。市場人士希望在議息紀錄了解聯儲局9月加息的可能性。根據利率期貨數據顯示，市場預期聯儲局在9月與10月議息會將作出加息的決定。

第四個本周關注焦點，預期是美國周五公布7月耐用品訂單。市場預測，耐用品訂單將錄得0.3%跌幅，前一月則為升0.8%；核心訂單預期升0.5%，前一月為升0.2%。其他值得關注的美國數據，還包括新屋銷售與二手屋銷售。經濟師預期，上述數據對聯儲局加息決定的影響力有限。

第五個焦點將是周四公布的歐羅區採購經理指數(PMI)初值，市場預期為54.3。在歐羅區公布前，德國與法國則公布當地的PMI數據。

土耳其貨幣里拉的貶值危機在前一周爆發後，上周中已開始回穩，預期本周對市場的影響將有限。

美國藍籌業績方面，本周公布的以零售商為主，包括Target、TJX、Kohl’s、L Brands、Gap與Foot Locker等。