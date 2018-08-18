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中美元首11月料會晤停貿戰 離岸人幣突破6.83元關

《華爾街日報》報道，中國與美國本月底重啟的較低級別貿易談判，將規劃出一個路線圖，有望令兩國元首在11月舉行的多邊峰會上，中國國家主席習近平與美國總統特朗普屆時將會晤，並停止兩國的貿易戰。受消息帶動，離岸人民幣兌美元(CNH)突破6.83關口，在美市尾段漲超過300點子。

習特料化解貿戰 道指收升蘋果新高

中美據報有望在11月化解貿易戰，消息支持美股持續強勢，加上蘋果股價再創新高，三大指數齊造好，道指最多飆169點，收市仍升110點；標指攀升0.33%；納指漲0.13%。蘋果收市揚2%。

里拉曾挫近9% 土政府擴大限制衍生品交易

土耳其貨幣里拉連升三天後轉跌，周五最多瀉近9%。土耳其銀行監管部門宣布擴大對衍生品交易的限制範圍。兩大評級機構標準普爾與穆迪先後調低土耳其的主權信貸評級。

馬斯克「哭訴」辛酸：被沽空折磨痛苦不堪

特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克在媒體訪問中，首次聲淚俱下回顧他的痛苦經歷，稱過去這一年是職業生涯中面臨的「最艱難、最痛苦的一年」，背後很大程度上是因為特斯拉被沽空。

外圍焦點簡訊

￭ 美國密歇根大學消費者信心指數8月降至95.3。

￭ 歐羅連升兩日，尾段漲0.56%，報1.1442美元；美滙指數跌0.5%，報96.12。

￭ 紐約期金升20美仙，收報每盎斯1184.2美元。

￭ 布蘭特期油升0.6%，每桶收報71.83美元；紐約期油漲0.7%，報65.91美元。

￭ 歐股個別發展，法德股市跌0.08%及0.22%，英股微升0.03%。

雲遊料中期虧損逾2.8億人幣

雲遊控股(00484)預期，截至6月底止，中期虧損將介乎2.86億至2.96億元人民幣，去年同期虧損1770.1萬元人民幣。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數收報27522點，較恒指香港收市高309點或者1.12%。

￭ 夜市期指收報27031點，跌105點，較昨日恒指收市低水182點。

￭ 阿里健康(00241)附屬入股貴州一樹連鎖藥業並向該公司增資，共涉資8.26億元。

￭ 奧園地產(03883)中期盈利按年增62.09%；不派息。

￭ 港鐵(00066)：早前由長實(01113)奪得的黃竹坑站物業發展項目第三期，補地價金額129.71億元。

￭ 眾安在綫(06060)首7個月保費收入總額約61.51億元人民幣。

￭ 眾安房產(00672)預期，中期利潤將按年錄得較大幅度下降。

￭ 永利澳門(01128)中期盈利按年增90.4%，派中期息32仙及特別息43仙。

￭ 華潤燃氣(01193)半年盈利按年增25.22%。派中期息15仙。

￭ 西九文化區管理局: 由於憂慮「M+博物館」總承建商新昌營造的財政狀況，決定終止合約，工地暫時關閉。