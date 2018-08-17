國際財經

《華爾街日報》及多個外媒周五尾段報道，中美本月底擬重啟的副部長級貿易談判，將規劃出一個路線圖，有望在國家主席習近平與美國總統特朗普11月於多邊峰會上會晤前，化解兩國持續多月的貿易戰，消息支持美股持續強勢，加上蘋果股價再創新高，三大指數齊造好，道指高收110點。離岸人民幣兌美元突破6.83元關口，曾高見6.8272，漲340點子。

美國兩大晶片業巨企的業績展望令市場失望，拖累晶片股大跌，一度打斷美股周四因中美恢復貿易談判而強勁的氣勢，美股周五早段偏軟，隨後受惠蘋果股價再創新高，道指掉頭回升，最多飆169點，高位觸及25728點。土耳其法院周五拒絕釋放美國牧師布倫森（Andrew Brunson），市場憂慮美國加碼制裁報復，觸發土耳其里拉再度下挫，歐美市場氣氛也轉淡。

蘋果再破頂 曾攀至217.95美元

納指一度挫0.68%，收市倒升0.13%，報7816點，晶片設備製造商應用物料（Applied Materials）和晶片生產商輝達（Nvidia）的盈利前景均低於市場預期，股價分別收挫7.7%和4.9%。Facebook、亞馬遜、Netflix和Alphabet跌幅也介乎0.23%至1.7%；蘋果升見217.95美元再破頂，一度揚2.17%，收市仍漲2%；特斯拉急挫8.9%，主要受美國證監會擴大調查行政總裁馬斯克有關私有化的消息拖累。標指收市攀升0.33%，報2850點。道指連續第二日造好，收市上揚110點或0.43%，報25669點，是今年2月以來最高水平。

本周累計，道指上漲1.4%；標指回升0.6%；納指則回落0.3%。

歐股個別發展，法德股市跌0.08%至0.22%，英股則微升0.03%。意大利公路營運商Atlantia周四受塌橋事件影響，急瀉22%之後，周五反彈約5%。亞股繼續受惠中美貿易戰緩和的憧憬，日股收升近0.4%。

土耳其里拉兌美元滙價扭轉之前連續3天反彈，一度插水近9%，美市末段報6.0312里拉兌一美元，挫3.6%。

美滙轉弱 歐羅兩連揚

歐羅連續第二天上升，尾段漲0.56%報1.1442美元；美滙指數跌0.5%報96.12。紐約期金升20美仙，收報每盎斯1184.2美元，本周累計挫2.9%。

由於北海的石油和天然氣平台再次爆發罷工，刺激油價造好，布蘭特期油升0.6%，每桶收報71.83美元，紐約期油漲0.7%，報65.91美元。

數據方面，密歇根大學消費者信心指數在8月降至95.3，為11個月以來最低；會議局領先經濟指標7月升0.6%。