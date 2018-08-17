國際財經

美國證券及交易委員會(SEC)主席克萊頓(Jay Clayton)發表聲明，回應總統特朗普較早時在社交網站發文表示、已向SEC提出研究停止發布季度業績報告，改以半年報作為代替的事宜，表示該機構將繼續研究改善發布報告的要求，包括發布頻率的安排。

聲明沒有表達SEC有任何傾向。

特朗普在帖文內表示，與全球頂尖的商業領袖交流時，詢問如何可以令美國商業活動更蓬勃，其中一人提議停止發布季度報告，改以半年報代替，此舉能為企業提供更大的靈活性，並節省開支。