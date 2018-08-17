國際財經

電動車生產商特斯拉(Tesla)周五早段股價大跌逾8%，美國證監會擴大調查行政總裁馬斯克早前發表私有化言論的消息，明顯削弱投資者信心。馬斯克則向媒體「哭訴」他被沽空行動折磨得痛苦不堪的經歷。

截至本港晚上11時35分，特斯拉股價下滑7.63%，報309.85美元，稍早時低位曾觸及305.71美元，跌幅達8.8%。

馬斯克在《紐約時報》訪問中，首次聲淚俱下回顧他的痛苦經歷，在他眼中，過去這一年是職業生涯中面臨的「最艱難、最痛苦的一年」，背後很大程度上是因為特斯拉被沽空。

美國當地8月7日，馬斯克在Twitter發文，稱他考慮以每股420美元的價格將公司私有化，而且融資也準備妥當。他在採訪中透露，是在駕車去機場、準備前往內華達州超級工廠的路上發布，發出這條消息是出於信息透明的考慮，在發布之前並沒有任何人檢查過。換言之，信息是沒有經過內部討論、在得出共識後通過官方渠道發布。

馬斯克解釋，420美元的價格較特斯拉當時股價溢價20%，也就是大約419美元，但他覺得419美元不太整齊，因此湊個整數就變成420美元。

馬斯克堅稱自己當時並未吸食大麻，又認為大麻無助於提高工作效率。

在採訪中，「鋼鐵俠」馬斯克也表現出軟弱的一面。他回顧過去的辛酸時稱，近期每周工作120小時，最近七年從未休假超過一周，有時候三四天都不會離開工廠，背後的代價就是沒法看望孩子和會見朋友。

6月28日馬斯克剛渡過47歲生日，他表示生日那天24小時都在工作，沒有朋友陪伴，甚麼都沒有。他經常需要吃安眠藥才能入睡。

特斯拉的財務狀況欠佳，引來眾多投資者窮追猛打沽空特斯拉股票，更讓他苦惱不堪。有一次，沽空行動為他帶來了至少數個月的極度折磨，這些行動可能最終導致特斯拉覆滅。他感到痛苦是因為這些沽空者不是傻子，而是「極度聰明的人」。