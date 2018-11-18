即巿股評 國際財經

本來互不相讓的中美貿易戰傳來好消息，談判大門重開，即時帶動積弱的人民幣大幅反彈，而強勢畢呈的美滙指數攀至97關口前也見調整。

美滙指數在今年首季完成低位整固，到4月重拾升勢，至今4個月間共上漲8.7%。「強美元」為新興市場帶來壓力，原因之一是多個新興經濟體都依賴商品(原材料)出口，美滙高企打壓商品價格，遂影響了這些經濟體的主要收入，乏力復甦。

此外，2008年爆發金融海嘯後全球踏入「量寬年代」，新興市場國家傾向增加借貸，尤以美元債務急增，本幣一旦受壓，即會像今次土耳其貨幣危機般，拖累其股市及經濟表現，引發金融動盪，加速資金外流。鑑於美元是目前環球資金最佳避難所，促使美元進一步走強，形成惡性循環，令新興市場危機加劇。

至於新興市場風險開大抑或開細，美元始終屬關鍵因素；儘管美滙指數已從近14個月高位回調，但相信升勢未屆盡頭。

美國在金融海嘯後的量寬政策於2014年終止，加息周期也在2015年底啟動，是成熟經濟體中首先走出「海嘯陰影」的國家，導致美元與其他主要貨幣息差逐步擴大──歐洲央行今年6月決定放慢「收水」，最快要到2019年夏季才加息；英國雖於8月初上調利率0.25厘，但受「硬脫歐」風險籠罩，短期內再加息的可能性微乎其微；澳洲利率處1.5厘長達兩年，央行行長洛威(Philip Lowe)周五透露，未來一段時間內利率仍將維持在紀錄低位；日本結束負利率政策更遙遙無期。

相反，美國在經濟數據強勁的背景下，今年已兩度加息，聯儲局現時依然計劃今年餘下時間再加息兩次。利率期貨市場顯示，在9月25日至26日的下一次議息會議，上調利率0.25厘的機率逾90%。7月中曾公開批評美元太強窒礙美國經濟發展的總統特朗普，剛剛也「改口風」，周四在Twitter貼文指出資金前所未有地流入其「珍愛」(our cherished)的美元，並為此感到高興；美國白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)認為，強美元是市場對美國有信心的象徵。換言之，加息的政治壓力紓緩，美國與成熟經濟體息差將持續拉闊，提升美元「吸資」能力。

環球經濟基本面利好美元的因素在短期內不易逆轉，美滙強勢很大機會延續。附【圖】所見，美滙指數從2017年高位103.82一度回調至88.253，累計跌幅約15%，惟自2月見底，現在已升越黃金比率50%水平，下一級阻力是98，即反彈61.8%的位置。

另一方面，美滙指數在6月7日出現黃金交叉(以美市較常用的50天線突破200天線計算)，統計顯示，過去10年該指數共7次黃金交叉後，其最大漲幅平均值為9.45%，以是次發出黃金交叉訊號當天收市93.435推算，可上試102.26。

「強美元」持續，反映新興市場金融風險暫難解除，投資者須注視美滙表現作相應部署。

信報投資研究部

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