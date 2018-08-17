國際財經

周二(8月14日)英國統計局公布數據顯示英國6月三個月ILO失業率下降至4.0%，好於預期4.2%，為1975年2月以來最低，但薪資增速有所放緩，英國截至6月的三個月平均工資(包括紅利)按年增長2.4%，不及預期增長2.5%，數據公布後英鎊/美元在一度觸及1.2800上方後大幅回落逾100點至日內低位1.2703，並於周三(8月15日)進一步下挫至1.2661，刷新2017年6月22日以來逾1年新低。

周四(8月16日)公布的英國7月季調後零售銷售按年增長3.5%，大幅好於預期增長2.9%，數據表現靚麗推動英鎊/美元一度升至日內高位1.2753，不過市場普遍認為英國7月零售銷售表現得益於世界盃期間消費增加提振，英國經濟前景或未得實質性改善，加之信用評級機構惠譽下調了英國脫歐達成有序過渡協議的預期，並警告稱英國可能出現激烈、具有破壞性的無序脫歐，這種可能性越來越高，且越來越可能成為現實，英國國內經濟以及脫歐前景的不明朗令英鎊/美元最終輾轉回落至1.2700附近。

另一方面，周四(8月16日)中國商務部副部長王受文應美國邀請於8月下旬率團訪問美國，與美國財政部副部長率領的美方代表團就雙方各自關注的中美經貿問題進行磋商，加之特朗普首席經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)指出，美國與墨西哥的雙邊貿易談判接近尾聲，並稱「比幾個月前樂觀多了」，市場對全球貿易戰憂慮情緒有所降溫。不過，美國與土耳其雙方並無妥協跡象，周四(8月16日)美國財長姆努欽(StevenMnuchin)表示，如果土耳其拒絕釋放被關押的美國牧師Andrew Brunson，將面臨更多制裁。不僅如此，土耳其經濟危機亦呈蔓延之勢，阿根廷貨幣和經濟危機繼續惡化，比索再創歷史最低點，阿根廷央行正在與中國人民銀行就貨幣互換額度進行談判，並在兩周前考慮進行50億美元的回購交易，若土耳其經濟危機進一步蔓延，料將令資金再度湧入美元尋求避險。

技術分析方面，英鎊/美元自8月2日盤中失守1.3100後進入加速下滑狀態，其後更大幅下挫逾400點至1年新低1.2661，錄得連續10個交易日下跌，雖然英鎊/美元很快自1年新低1.2661反彈，但近期兩度升至1.2750區域均受阻回落，明顯仍受制於日線圖的下降通道之內，因此後市若短期內無法突破1.2750，後市或有機會進一步下探1.2650甚至1.2600區域。不過，由於日線圖和周線圖的RSI指標均進入超賣區，英鎊短期內的下跌空間或將十分有限，投資者需小心匯價超賣反彈的風險。

策略方面，我們根據8月10日策略已於1.2690買入英鎊(上望1.2830，跌穿1.2650止損)。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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