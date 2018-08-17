國際財經 即巿股評

被亞馬遜打到氣咳的沃爾瑪，次季業績突轉醒，分析員大跌眼鏡，好友發威兼冚倉盤帶動下，沃爾瑪上日飆升9%，帶挈道指隔晚爆升396點，但港股依然死氣沉沉，全日高開低走，收市死貓彈113點，勉強終止五連跌。

本欄周三已指，港股勢衰不代表全球進入熊市，恒指及國企勢弱受人民幣影響外，內地政策亦是幫兇，尤其教育及醫藥股，加上北水班師回朝，外圍尤其美企業績強勁下，沽港買美已變成新潮流。

以醫藥股為例，市場擔心內地降藥價，醫藥股立即跪低，美國同類股份卻仍處高位。不過，美國總統特朗普有樣學樣，傳要求美藥企劈藥價，現高追美國藥業股風險唔細，相反醫療設備受政治風險影響低，又食正全球人口老化，未來值得關注，尤其微創手術機械人生產商Intuitive Surgical(美國上市編號ISRG)。

Intuitive Surgical(下稱ISRG)旗下手術機械人命名為達文西手術系統，該系統原由美國軍方研發，目的為戰場受傷士兵進行遙距手術，隨後軍轉民用，ISRG在1995年美國成立，2000年在納斯達克上市。達文西手術機械人可處理婦科、泌尿、心臟等各種複雜手術，由於開刀傷口細，病人康復速度快，變相醫院陸續採用，現時全球每36秒便有一位醫生透過達文西系統為病人進行手術，迄今累積為500萬名病人治療。

ISRG收入分為三類，首先每套達文西手術系統售價50至250萬美元，去年已為ISRG帶來9.28億美元收入。其次每次手術ISRG亦可獲700至3500美元耗材使用費，去年貢獻16.37億美元收入。另外，ISRG每年收取8至17萬美元服務費，亦為2017年帶來5.73億元收入。ISRG最近亦公布今年第二季業績，收入按年增兩成，達9.09億美元，純利增長14.5%至2.55億美元。

截至今年6月底止，全球合共安裝4666台達文西手術系統，當中美國佔3010台，歐洲及亞洲分別有799及606台，今年第二季ISRG出貨量達220台，按年增32.5%，當中美國佔138台。隨著全球人口老化及手術亦趨複雜，調查估計未來5年美國每3個手術便有1個由機械人完成，加上歐亞地區滲透率極低，ISRG近乎壟斷市場下，絶對值得留意。

不過，由於ISRG獨霸醫療機械人市場，估值一直高企，按昨日收市523.9美元計，預測市盈率達48.5倍，建議只宜小注。從保力加通道睇，近日通道在高位愈收愈細，短期或現單邊突破，現價買入博破頂，目標看600美元，失守20天周線(現處479美元)止蝕。

編按: 作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文。

[email protected]