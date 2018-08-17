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今日 15:59 國際財經

觀望氣氛濃厚 歐股早段窄幅上落

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中美貿易緊張關係及土耳其金融危機均出現緩和跡象，惟市場仍對貿易糾紛持有戒心，且繼續關注美國對伊朗的制裁，抑制大市升幅，歐洲股市早段窄幅上落。

截至本港時間下午3時46分，英國富時100指數報7561點，升4點或0.06%；德國DAX指數報12230點，跌6點或0.05%；法國CAC 40指數報5356點，升7點或0.14%；意大利富時MIB指數報20520點，跌4點或0.02%。

道指期貨暫報25609點，升17點。

中美本月底將會重啟較低級別的貿易談判，《華爾街日報》報道，雙方官員的具體會晤日期為8月22至23日。不過，美國白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)稍早前形容中國經濟看來「糟糕」，正在走下波，而商業投資正在崩潰，人民幣遭拋售，投資者正在撤出中國，轉移往美國投資。分析認為，兩國要全面解決貿易紛爭，還有多個障礙待解。

另外，美國對伊朗問題立場持續強硬，警告在最後期限過後進口伊朗石油的國家，將面臨美國的制裁。這或使作為伊朗原油的最大進口國的中國，與美國本已緊張的關係進一步惡化。

在英國脫歐方面，評級機構惠譽表示，英國國內政治分歧加大、英國與歐盟談判進展緩慢，意味英國脫歐結果有多種可能，而激烈且具有破壞性的無協議脫歐，可能性更日益上升，最終或導致該國主權信用評級進一步下調。

油價上揚，紐約原油期貨現時每桶報65.5美元，升0.04美元或0.06%；倫敦布蘭特期油延續昨日漲近1%的強勢，現報71.48美元，升0.05美元或0.07%。

歐羅區今日稍後將公布消費物價調和指數(HICP)終值，市場預期按月及按年分別跌0.3%及升2.1%，前值分升0.1%及2%。至於加拿大7月CPI料按月及按年分別升0.1%及2.5%，與前值相同。

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