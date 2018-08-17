訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 14:57 國際財經

日股高收78點 三周累挫近2%

放大圖片

隔晚美股走高，其中道指漲逾1%，單日升幅是4個月來最大，蘋果亦創收市新高，因中美重啟貿易談判，加上土耳其金融風險緩和，亞太區股市靠穩。

市場憧憬中美貿易糾紛最終將能獲得解決，利好投資氣氛，帶動日本股市終止連跌兩天的頹勢。日經平均指數收報22270點，升78點或0.35%。本周跌0.12%，連跌3周，累挫442點或1.95%。

南韓股市走高，韓國首爾綜合指數收報2247點，升6點或0.28%。

澳洲股市亦上升，澳洲普通股指數收報6426點，升13點或0.21%。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。