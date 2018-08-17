國際財經

隔晚美股走高，其中道指漲逾1%，單日升幅是4個月來最大，蘋果亦創收市新高，因中美重啟貿易談判，加上土耳其金融風險緩和，亞太區股市靠穩。

市場憧憬中美貿易糾紛最終將能獲得解決，利好投資氣氛，帶動日本股市終止連跌兩天的頹勢。日經平均指數收報22270點，升78點或0.35%。本周跌0.12%，連跌3周，累挫442點或1.95%。

南韓股市走高，韓國首爾綜合指數收報2247點，升6點或0.28%。

澳洲股市亦上升，澳洲普通股指數收報6426點，升13點或0.21%。