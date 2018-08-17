國際財經

澳洲央行行長洛威(Philip Lowe)明確表示，由於通脹仍溫和，加上就業市場仍存在閒置，因此未來一段時間內利率仍將維持在紀錄低位。

洛威對國會指出，委員會認為，央行有可能在一段時間內維持利率穩定。

他稱，澳洲可能需要一段時間才能實現充分就業，才能讓通脹率持續地處在目標範圍內，央行準備繼續維持目前的貨幣政策，直到更加明顯地接近這些指標。

洛威仍認為，澳元進一步適度貶值，將有利於澳洲經濟。

澳洲央行上次減息至1.5厘是在2016年8月，此後一直按兵不動。