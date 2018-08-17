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在中美貿易關係緊張之際，有訪華的美國貿易代表團成員據報成為中國黑客的關注目標。

由美國阿拉斯加州州長Bill Walker率領的企業和經濟發展機構，今年5月對中國進行了一周的訪問。

美國網絡安全公司Recorded Future向路透表示，在上述貿易代表團到訪中國的前後數周，有黑客組織利用中國清華大學的電腦，瞄準美國能源和通訊企業、以及阿拉斯加州政府，伺機進行間諜活動。

清華大學官員否認指控，稱指控毫無根據。

中國是去年阿拉斯加最大的外國交易夥伴，該州對中國出口額超過13.2億美元。