國際財經

中美擬以談判解決貿易爭拗令市場為之一振，加上全球最大超市集團沃爾瑪（Walmart）業績理想，利好美歐股市氣氛，主要指數周四上揚，一洗前一天因騰訊（00700）績差拖累環球科技股的頹風。道指一度勁飆444點。美元回軟。

沃爾瑪績優 股價曾炒高11%

周三收跌137點的道指，周四甫開市便收復上日失地，高開逾百點後氣勢如虹，升幅不斷擴大，最終漲396點或1.58%收市，報25558點，單日升幅是四個月來最大。貿易敏感股波音和Caterpillar分別升4.2%和3.2%，但升幅最大的是業績強勁的沃爾瑪，公司宣布上季美國銷售錄得逾10年來最大增長，刺激股價一度炒高11%，收市仍升9.3%；標指升0.79%，報2840點，即日最高曾觸及2850點，距離歷史最高點2872點，只相差22點或0.77%，標指零售股指數即市攀高1.5%，金融股指數漲1.3%；納指升0.42%，報7806點。蘋果上揚1.46%，思科更飆2.9%。

歐洲股市普遍造好，英法德股升幅介乎0.61%至0.83%，但意大利股市受塌橋事件影響，富士MIB指數成分股之一、肇事橋樑營運商Atlantia急瀉約兩成，拖累大市逆勢跌1.83%。亞股疲弱，南韓和新加坡股市分別跌0.8%和0.7%，日股微跌0.05%。

隨着土耳其貨幣里拉反彈，新興市場股滙也回穩。土耳其財長跟投資界召開電話會議，表明不會實施資本管制，同時承諾削減政府開支。分析員說，市場應歡迎這番言論，但仍要聽其言、觀其行。

歐羅從周三所見的13個月低位反彈，周四尾段升0.26%，報1.1377美元；美滙指數跌0.11%，報96.61；美元兌日圓升0.17%，至110.92日圓。紐約12月期金跌1美元或少於0.1%，收報每盎斯1184美元，是2017年1月以來最低。

美滙軟 金價再創年半新低

油市投資者保持審慎，美國原油庫存增加，限制了油價升勢，紐約期油升0.7%，每桶收報65.46美元，布蘭特期油升近1%，報71.43美元。

美國新屋動工率在7月升0.9%，錄得116.8萬間，遜於市場預期，但預示未來建築量的建築許可證則揚升1.5%，略高於市場預估。首次申領失業救濟人數連續第二周下降，上周減少2000人，至21.2萬，分析師本來預期升至21.5萬。費城聯儲銀行製造業指數從7月的25.7，下降至8月的11.9，為21個月以來最低，也遠少過市場預期。