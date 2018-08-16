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今日 02:55 國際財經

J.C. Penney料虧損擴 股價創上市新低

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美國主要百貨集團之一J.C. Penney公布上季業績後，股價一度急挫27%，是上市89年以來首度跌穿每股2美元水平。

集團公布，上季淨虧損為1.01億美元，去年同期虧損為4800萬美元；每股經調整虧損為38美仙，市場預期為6美仙；收入升7.6%至27.6億美元，市場預期為28.6億美元；另外，集團調低今年每股經調整虧損預測區間，最新為介乎80美仙至1美元，原先預期為虧損7至13美仙。市場預期為虧損4美仙。

消息公布後，Penney急挫27%至1.75美元，是1929年上市以來最低。

集團財務總監Jeffrey Davis表示，該公司低估了傳統最忠心顧客——中年女性轉向網店購物的嚴重情況。為了減少存貨，集團只能夠大折扣促銷，以致第二季錄得較預期高的虧損，收入與同店銷售收益均較預期少。

他指出，集團改變經營策略，不再購入足夠存放的貨品，而是有效管理存貨在合宜水平，以及推動化粧品與電器銷售，作為扭轉業務的主要策略。該公司預期，總存貨將降至少於2.5億美元水平。

公司主席Ronald W. Tysoe表示，前任行政總裁Marvin Ellison在5月離職後，董事會已經約見一些潛在替補者，但未有公布人選的時間表。

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