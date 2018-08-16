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今日 00:30 國際財經

企業績優憧憬中美重啟談判 道指飆逾400點

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強勁的企業財報，幫助市場克服對土耳其貨幣危機的擔憂情緒，加上即將重啟的中美貿易談判，利好投資氣氛，美股周四升幅擴大，道指中段飆逾400點。

截至本港時間凌晨約零時16分，道指報25583點，升421點或1.67%，稍早時高位曾觸及25586點，升幅達423點；30隻成份股全線造好，沃爾瑪(Walmart)第二財季經過調整後盈利超出預期，收入亦高於預期，同時宣布上調2019年的業績前瞻，推動股價升10%，是表現最強成份股；盈利同樣超出預期，並發布高於分析預期業績指引的思科，股價漲逾3.6%。

標普500指數報2849點，升31點或1.12%，盤中最高見2850點，距離歷史最高點2872點只相差22點或0.77%；納指報7847點，升73點或0.95%。

中美貿易關係重新受到關注，中國商務部稱，應美方邀請，商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文擬於本月下旬率團訪美，與美國財政部副部長馬爾帕斯率領的美方代表團，就雙方各自關注的中美經貿問題進行磋商。

據了解，中國代表團將於本月底赴美國舉行貿易談判，這將是中美雙方自7月以來的首次談判，近期貿易​​戰的陰影間歇性給股市帶來壓力。受此消息推動，新興市場貨幣反彈，離岸人民幣一度急飆926點子，高見6.8540人民幣兌一美元。

除國際貿易問題對大市造成困擾外，土耳其經濟危機亦使美股受到影響，不少投資者擔心土耳其危機可能蔓延到其他地區，並使面向該國風險敞口較大的歐洲銀行業受到傷害。分析指出，短期內土耳其經濟危機問題將繼續主宰市場動向，但已有跡象表明狀況已經趨穩。

其他個股方面，百貨公司J.C. Penney上季虧損擴大並唱淡前景，股價暴瀉逾24%。

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