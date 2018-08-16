國際財經

美國勞工部公布，截至8月11日止當周，美國首次申領失業救濟人數21.2萬人，按周減少2000人，為連續第二周減少，市場預期增至21.5萬人。

美國首次申領失業救濟人數仍為連續第180個星期位於30萬關口以下，為1970年以來錄得最長時間，反映美國勞動力市場持續穩健。

美國上周首次申領失業救濟人數4周均值為21.55萬人，按周增加1000人。

另外，截至8月4日止當周，美國續申領失業救濟人數172.1萬人，按周減少3.9萬人，市場預期減至175萬人。