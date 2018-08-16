沃爾瑪(Walmart)公布第二季業績較預期為佳，美國電商營收更增長40%。
沃爾瑪第二季錄得虧損8.61億元(美元‧下同)，每股虧損0.29元，但經調整後每股盈利1.29元，較市場預期的1.22元為高；期內，總收入1280.28億元，按年增3.79%，市場預期為1260億元。
扣除燃料後，在美國開業至少1年的同店銷售增長4.5%，為超過10年來最高的增長。
此外，沃爾瑪上調全年經調整後每股盈利預測至4.9至5.05元，此前預期為4.75至5元。
今日 20:50 國際財經
沃爾瑪(Walmart)公布第二季業績較預期為佳，美國電商營收更增長40%。
沃爾瑪第二季錄得虧損8.61億元(美元‧下同)，每股虧損0.29元，但經調整後每股盈利1.29元，較市場預期的1.22元為高；期內，總收入1280.28億元，按年增3.79%，市場預期為1260億元。
扣除燃料後，在美國開業至少1年的同店銷售增長4.5%，為超過10年來最高的增長。
此外，沃爾瑪上調全年經調整後每股盈利預測至4.9至5.05元，此前預期為4.75至5元。
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