國際財經

沃爾瑪(Walmart)公布第二季業績較預期為佳，美國電商營收更增長40%。

沃爾瑪第二季錄得虧損8.61億元(美元‧下同)，每股虧損0.29元，但經調整後每股盈利1.29元，較市場預期的1.22元為高；期內，總收入1280.28億元，按年增3.79%，市場預期為1260億元。

扣除燃料後，在美國開業至少1年的同店銷售增長4.5%，為超過10年來最高的增長。

此外，沃爾瑪上調全年經調整後每股盈利預測至4.9至5.05元，此前預期為4.75至5元。