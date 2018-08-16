國際財經

周三(8月15日)美國能源資訊署(EIA)報告顯示上周美國原油庫存意外大增，截至8月10日當周，美國原油庫存增加680.5萬桶至4.142億桶，創2017年3月10日當周以來最大單周增幅。另一方面，美國、土耳其兩國關係持續惡化，全球股市、大宗商品受此拖累普遍下挫，市場憂慮全球經濟形勢惡化將進一步影響原油需求，紐約期油受一眾利空因素拖累下大幅下挫逾3%至64.51美元，錄得連續三個交易日下跌，美元/加元則突破1.3100至日內高位1.3173，刷新自7月24日以來的三周新高。

值得留意的是，土耳其不但拒絕釋放被拘留的美國牧師，更於周三(8月15日)公布將徵收額外關稅的美國商品清單，以此回應美國政府對土耳其經濟的蓄意打擊。更令人擔憂的是，土耳其的經濟危機已逐步向新興市場擴散，納入24個新興經濟體股市的MSCI新興市場指數已較1月高點跌去20%，跌入技術性熊市，其中中國、巴西、南非、印尼的股市早已步入熊市，累計跌幅在20%至30%之間。若全球經濟再度陷入衰退，料將大大削弱原油需求，屆時將為加元提供下行動力。

另一方面，儘管加拿大央行緊跟美國聯儲局步伐於7月11日宣布加息25個基點至1.50%(這亦是加拿大央行年內第二次加息)，但加拿大央行在會後聲明中強調貿易保護主義的加劇，將是全球經濟前景的最大威脅。目前隨着全球貿易關係持續惡化，資金湧入美元以尋求避險，美滙指數不斷刷新一年新高，應可推動美元/加元進一步走強。

技術分析方面，美元/加元多番下跌至1.2960-1.3000區域均獲得買盤支持而大幅反彈，若能進一步升穿下降通道頂部阻力1.3170-1.3200區域，後市有機會進一步向上挑戰1.3260甚至1.3300水平，但若再度受阻於1.3200關口，滙價應會繼續在1.3000至1.3200之間整固波動。短期內留意本周五(8月17日)公布的加拿大7月消費物價指數(CPI)，若7月CPI遜於預期，美元/加元有望升破1.3200區域。

策略方面，我們根據8月8日策略已於1.3000買入加元(上望1.3140，跌穿1.2950止損)，並於1.3140平倉，獲利140點。短期內待美元/加元回落至1.3000至1.3010區域買入，上望1.3160，跌穿1.2950止損。

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