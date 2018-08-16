國際財經

中美將重啟貿易談判，暫時緩和環球貿易戰的緊張氣氛，惟市場仍關注土耳其金融危機的進展，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時26分，英國富時100指數報7545點，升48點或0.64%；德國DAX指數報12214點，升51點或0.42%；法國CAC 40指數報5333點，升28點或0.54%；意大利富時MIB指數報20680點，跌225點或1.08%。道指期貨暫報25346點，升159點。

數據方面，歐羅區6月未經季節調整的商品貿易順差為225億歐羅，低於去年同期的257億歐羅，但超過預期的180億歐羅。英國7月零售銷售按年增加3.5%，高於預期增加3%；按月增加0.7%，亦高於預期增加0.2%。

另外，美國稍後將公布7月新屋開工數目，料增加8.7萬戶至126萬戶；上周首次申請失業救濟人數料增2000人至21.5萬人。

國際貨幣基金組織(IMF)發言人表示，在市場動盪之際，土耳其應致力於實施合理的經濟政策，並緩解失衡狀況，惟暫沒有跡象顯示土耳其當局正考慮向其尋求金融援助。

油價走勢反覆，紐約原油期報65.04美元，升0.03美元或0.05%；倫敦布蘭特期油報70.91美元，升0.15美元或0.21%。