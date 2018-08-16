國際財經

中美將重啟正式貿易談判，緩和全球經濟有可能因貿易衝突而放緩的負面情緒，避險情緒降溫，惟市場繼續關注土耳其金融危機，歐洲股市在昨日跌逾1%後，今日早段個別發展。

截至本港時間下午3時43分，英國富時100指數報7513點，升15點或0.21%；德國DAX指數報12180點，升17點或0.14%；法國CAC 40指數報5313點，升8點或0.16%；意大利富時MIB指數則於復市後走軟，現報20753點，跌153點或0.73%。

道指期貨暫報25262點，升75點。

中美貿易風險有緩和之勢。中國商務部今早表示，應美方邀請，商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文擬於8月下旬率團訪美，與美國財政部副部長馬爾帕斯(David Malpass)率領的美方代表團，就雙方各自關注的中美經貿問題進行磋商。分析認為，關稅加碼的威脅，是促使中美重返談判桌的原因，但對能否達成共識有保留。

另外，深陷經濟困境的土耳其，獲卡塔爾承諾投資150億美元。卡塔爾駐土耳其大使Salem bin Mubarak Al Shafi亦表示，卡塔爾一如既往支持土耳其，還稱卡塔爾最近購入大量土耳其里拉，以示對土方經濟的支持。

油價回穩，因貿易糾紛有望化解，抵消美國上周原油庫存意外地大增的利淡消息。紐約原油期貨扭轉昨日大挫3%的頹勢，現時每桶報65.08美元，升0.07美元或0.11%；倫敦布蘭特期油亦在昨日跌逾2%後，現升0.29美元或0.41%，報71.05美元，從逾4個月的低位反彈。

英國今日稍後將公布7月零售銷售數據，市場預期按月和按年分別增長0.2%及2.9%，前值分別跌0.5%及升2.9%。至於美國7月新屋開工數目料增加8.7萬戶至126萬戶；上周首次申請失業救濟人數料增2000人至21.5萬人。