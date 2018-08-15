國際財經

騰訊（00700）中期業績差劣即時震動美歐股市，一度造成較土耳其金融危機更嚴重的跌市，道指曾急瀉334點，失守25000關，在美國上市的科技股廣泛下挫，納指收市挫逾1.2%。股市風高浪急，利好美元再創13個月新高，致使金價跌至18個月低位。

騰訊ADR曾挫一成 中美科技股插水

騰訊第二季純利出乎意料按年跌2%，為13年以來首現倒退，表現遜市場預期，消息拖累騰訊的美國預託證券（ADR）昨晚早段曾急挫一成，低見折合312港元，亦較香港昨日收市低7%，收市折合323.81港元，較香港收市低3.63%。

道指早段低位見24965點，尾段逐步收窄跌勢，收市報25162點，只跌137點或0.54%，其中對貿易特別敏感的Caterpillar與波音都跌2.1%；標指挫0.76%，報2818點；納指下滑1.23%，報7774點。道指和納指都曾跌穿50天平均線。在美國上市的中國科技股也受騰訊波及，阿里巴巴低收1.5%，盤中一度急插4.1%；百度跌1.2%、京東瀉4.4%；美國本土科技股也不能獨善其身，亞馬遜、Netflix和Alphabet跌幅介乎1.9%至3.2%。據報中國暫停審批新的網絡遊戲，海外遊戲開發商股價急挫，美國的Activision Blizzard下滑2.78%。

另外兩個拖低美股的板塊是能源股和零售股。美國原油庫存上周增加680萬桶，市場本來預期減少250萬桶，消息公布後油價跌幅擴大，紐約期油挫3%，每桶收報65.01美元，創10周新低；布蘭特期油跌2.4%，報70.76美元，這令標指內的能源股指數下跌3.5%。美百貨Macy's雖然業績理想，但投資者擔心其成本太高，股價仍瀉近16%。

美滙衝97關 金價年半低

在歐洲，英法德三大股市跌幅介乎1.49%至1.82%。亞股亦大部分見紅，日股低收0.7%。

土耳其里拉繼續反彈，但美元避險需求不斷上升，促使美滙指數曾攀上13個月高位96.98，上試97關，尾段報96.67，升0.02%。歐羅和英鎊齊齊貶至13個月低位，歐羅低見1.1301美元，及後倒升上1.1352美元，漲0.07%；英鎊最弱報1.2663美元，美市尾段跌幅收窄至0.15%，報1.2702美元。日圓逆市呈強，升0.41%，報110.7日圓。紐約期金收報每盎斯1185美元，回落1.3%，低位曾見1180，是2017年1月以來最低。

美國數據方面，零售銷售7月按月增長0.5%，遠勝預期；紐約聯儲銀行的製造業指數8月上升3點，報25.6點，同樣較預期為佳。勞動生產力在第二季漲2.9%，高於預期。