即巿股評 港股直擊 國際財經

新興市場動盪造就美元強勢盡顯，港元滙價再觸及7.85弱方兌換保證，金管局周三(15日)在紐約及香港交易時段承接合共逾117億港元沽盤。本港走資憂慮再現，加上人民幣滙價失守6.9關口，拖累A股急挫，恒指昨天曾勁插503點，見27249點的近11個月低；尾市略為喘穩，收報27323點，仍瀉429點(1.55%)。

主板成交金額1115億元，跌市交投增加，對後市不利。

港股弱勢頗全面，昨天整體2200多隻股份下跌比例達82%。國企指數更於3個交易日內第二度出現「9-1」跌市，單日錄得跌幅的成分股佔九成或以上。

恒指連挫4個交易日，累瀉1283點，已失守本欄昨天提及的關鍵支持區間底部27450點(自2016年初至今伸延上升趨勢線與成交密集區底部交滙)，按黃金比率來看，下方較有力支持約25881點，即這次為期兩年多的升浪總漲幅回調50%位置，該水平相當於下一個大型成交密集區頂部，估計具一定承托力。

另一方面，根據最近7次「真死亡交叉」後港股跌幅全部都超過10%的往績，以7月31日發出死亡交叉訊號當天收報28583點推算，恒指未來起碼要下試25700點或以下。如配合上述黃金比率估算，恒指探底首個目標將介乎25700點至25900點。

附【圖】所見，恒指自今年1月29日創歷史新高33484點後，因受美股急瀉拖累，半個月內回落逾4300點；其後於29500至31500點徘徊約4個月，至6月底又跌入另一個橫行區27500至29000點爭持；如短期內沒有重大利好消息帶動恒指收復27450點並企穩其上，波幅區間將下移到25700至27500點，顯示恒指區間「拾級而下」，大市尋底格局成形。

強勢股淪拋售目標

值得留意的是，港股現在熊蹤處處，一些高達二三十倍市盈率的強勢股如醫藥、教育及軟件手遊等，已陸續淪為資金「提款」對象。

信報投資研究部統計恒生綜合指數成分股(共484隻股份，佔港股總市值近85%)自8月9日(即出現死亡交叉後至今的反彈高位28728點當天)到昨日短短5個交易日的表現，並按股價波幅由高至低排列劃分為5個組別，發現跌幅最大的組別，主要包括教育和軟件股，相關股份的平均市盈率高達28.3倍，中位數約18.4倍，兩者數值同屬5個組別內最高。

換言之，估值較高、以往被視為強勢的股份，近數天淪為拋售目標，反映港股的價值重估期或已開展，如果「愈強愈跌」情況持續，大市沽壓必定加劇。對過往以強勢為選股條件的投資者來說，目前須重新檢視組合內股份質素，考慮是否仍然能承受偏高的市盈率，再重整策略。

信報投資研究部

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