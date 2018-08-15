國際財經 即巿股評

周一(8月13日)日本央行前理事門間一夫稱，日本央行應立即放棄負利率與長期債券收益率上限，沒充分理由為堅持實現2%的通脹率而維持超寬鬆貨幣政策。門間一夫的言論為日圓滙價帶來支持，加上土耳其里拉滙價繼上周大跌逾兩成後周一再度暴跌10%，拖累印度盧比和阿根廷披索創下歷史新低，南非蘭特、墨西哥比索、印尼盾等新興市場國家貨幣均出現不同程度的下跌，市場憂慮新興市場危機蔓延，令避險貨幣日圓在眾多萎靡不振的非美貨幣中一枝獨秀，拖累美元/日圓一度跌至110.10，創下今年6月27日以來的1個半月新低。

事實上，隨着日本央行購買債券的減少，日本國債息率逐步回升，推動日圓自8月初以來持續走強，加上上周五(8月10日)公布的日本第二季國內生產總值(GDP)年化季率升至1.9%，遠高於1.4%的預期增長，美元/日圓終於在周一(8月13日)跌破110.50-110.60支持區域。

不過，美元/日圓在110.00附近的支持不俗，買盤湧現令滙價很快企穩回升。此外，土耳其央行和財政部公布措施穩定投資者信心，令土耳其里拉在內的新興市場貨幣在周二(8月14日)開始出現企穩反彈跡象，加上美滙指數受惠於聯儲局加息預期及避險資金的雙重推動而持續刷新1年新高，美元/日圓終於出現強勁反彈，並突破下降趨勢線阻力111.00水平，今日最高升至111.42。

技術分析方面，美元/日圓雖然已升破自113.17延伸而下的下降趨勢線，但需要進一步突破111.60及112.00(從113.17至110.10下跌浪的61.8%斐波那契回吐水平)才可拓展更大上升空間。若滙價再度受阻112.00回落，後市或會傾向於在110.00至112.00區域先作整固。短期內投資者需重點關注今晚(8月15日)美國7月零售銷售數據與周四(8月16日)日本7月商品貿易賬的表現，若美國7月零售銷售數據好於預期，又或者日本7月商品貿易賬錄得貿易赤字，美元/日圓將有機會上探112.00，甚至再次挑戰前期高點113.17。

策略方面，我們根據7月30日策略於112.00建立的美元/日圓沽盤(下望110.80，升穿112.50止損)已於110.80平倉，獲利120點。短期內待美元/日圓反彈至111.95-112.10區域沽出，下望110.75，升穿112.50止損。

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