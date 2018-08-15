國際財經

隔夜美股繼續璀璨，三大指數齊升，標普與納指各揚逾0.6%，相反港股十分濕滯，計埋今日港股四連跌，大插1283或4.5%。

無可否認港股勢衰，但不代表全球進入熊市，撇開中港股市更海闊天空，尤其今次中港股市大瀉非由美元引發，主兇為人民幣大貶值。翻查紀錄，人民幣自6月14日起開始狂瀉，迄今勁貶約7.86%，港股同期重創3116點或10.24%，當中騰訊(00700)瀉18.45%；人民幣重資產內房股萬科(02202)急跌23.45%；對人民幣好敏感的國航(00753)飛墜35.6%，內地上證指數也挫10.54%。

相反美滙指數同期其實只升2%，美國標普500指數跟漲2%。被視為風險指標的日圓，卻只貶0.59%，日股只跌1.68%。另外，英鎊同期貶幅達4%，富時100指數只跌2%；挪威克朗貶3.4%，當地股市更微升0.34%；新興市場印度盧比同期也貶3.3%，印度股市卻飆6.33%。從以上數據睇，全球股市根本未玩完，只係人民幣好似2015年突大貶值，投資者齊齊用腳投票，令港股氣氛超曳！

美滙相對強勢下，揸住美元出外旅行更好使，有錢美國人以中年人為主，主打該市場的郵輪股諗得過！據調研機構調查，郵輪旅客去年平均年齡47歲，每名旅客總使費達1791美元(約1.4萬港元)，單是船票已達1293美元(約10150港元)，非船票消費如賭場及套裝行程使費達498美元(約3909港元)。

郵輪股可考慮黃國英美股足球陣中的皇家加勒比郵輪(美國上市代號RCL)。皇家加勒比郵輪(下稱RCL)全球市佔率排第二達23.9%，原先主打大眾及特色高價市場。今年豪擲十億美元收購以高端客的銀海遊輪(Silversea)66.7%股份，令旗下郵輪產品線執得更齊。

剛公布業績的RCL不弱，今年第二季純利按年升26%，達到4.66億美元，收入升6.48%至23.37億美元。期內次季房間入住率達108.6%，與去年同期108.7%相若，可載客日數(APCD)達940萬人次，年增2.7%。截至6月底止，RCL營運50艘郵輪(未計銀海遊輪收購)。

從估值睇，RCL預測市盈率為13倍，股本回報率(ROE)達17%，可考慮回落至100天線(110.4美元)吸納，上望135美元，失守103美元止蝕。

編按: 作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文。

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