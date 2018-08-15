國際財經

美國與土耳其緊張局勢升溫，市場擔憂兩國糾紛將禍延至其他國家，衝擊環球金融市場，惟歐洲區內經濟數據表現亮麗，抑制大市跌勢，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時52分，英國富時100指數報7604點，跌6點或0.09%；德國DAX指數報12413點，升54點或0.44%；法國CAC 40指數報5411點，升7點或0.14%。

道指期貨暫報25266點，跌28點。

意大利今日假期，金融市場休市。

歐羅區第二季國內生產總值(GDP)修正值按季增長0.4%，高於市場預期；英國第二季失業率降至4%，為1975年2月以來的最低水平，低於預期的4.2%。

美土風波未平息，美國有官員警告，總統特朗普在今次的美土風波事件上立場堅定，警告倘若土耳其繼續拒絕釋放美國牧師布倫森(Andrew Brunson)，土國可能會面臨進一步經濟制裁。土耳其《官方公報》(Official Gazette)則稱，土耳其已對從美國進口的部分產品大幅加徵關稅，包括乘用車、酒精飲料、煙草產品等。

另外，土耳其銀行業監管機構BDDK表示，土耳其銀行業者與外國銀行間的外滙互換、現滙及遠滙交易，相當於銀行股本的比例限制調降為25%。

英國脫歐方面，英國外相侯俊偉(Jeremy Hunt)表示，英國無協議脫歐的風險正在上升，每個人都需要做好心理準備，以應對英國在混亂中無協議脫歐。

土耳其金融危機惡化、美滙呈強及美國原油庫存上周增加，拖累油價走軟，紐約原油期貨現時每桶報66.62美元，跌0.42美元或0.63%；倫敦布蘭特期油報72.16美元，跌0.3美元或0.41%。

英國今日稍後將公布7月CPI數據，市場預期按年增2.5%，前值為升2.4%。此外，美國稍後亦公布7月零售銷售及工業產出，料分別按月升0.1%及0.3%，前值分別升0.5%及0.6%；同時，能源資訊局(EIA)亦會公布官方庫存數據。