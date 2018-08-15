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今日 11:05 國際財經

特斯拉董事傳要求馬斯克勿再發推文

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電動車生產商特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克(Elon Musk)，據報遭特斯拉董事會成員敦促不要再在Twitter上發文。

馬斯克一直活躍於Twitter平台，上周更在該平台上透露，考慮以每股420美元私有化特斯拉。《紐約時報》引述消息人士報道，特斯拉部分董事敦促馬斯克停止在Twitter上發文，但後者並未有理會。

消息稱，獨立董事聘請律師事務人士幫助處理與馬斯克帖文相關的美國證券交易委員會調查。雖然調查處於早期階段，但公司董事預計會擴大至全面調查。

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