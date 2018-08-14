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今日 06:02 國際財經

高盛Silver Lake傳上周未正式涉特斯拉私有化

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外電引述消息人士稱，美國電動車生產商特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克上周披露有意私有化特斯拉，以及聲稱資金已有所準備等消息時，他沒有正式聘請高盛作為財務顧問。

馬斯克周一在社交媒體發文，表示正與高盛及私募基金Silver Lake合作私有化事宜。不過，有報道引述消息人士稱，馬斯克上周披露有關私有化訊息時，高盛仍與他進行對話，未簽署作為財顧的文件。消息人士指出，Silver Lake情況也與高盛一樣，當時未有簽署任何文件正式參與私有化特斯拉事宜。

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