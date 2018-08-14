國際財經

紐約聯邦儲備銀行公布季度報告，顯示美國家庭債務與可支配收入比率降至86%，創下近16年來最低。

根據報告，包括按揭、信用卡借貸、汽車借貸、學生貸款與其他個人借貸在內的美國家庭總債務，在第二季增加0.6%或820億美元，達至13.29萬億美元，是連續16季錄得上升。

不過，與同期的個人可支配收入15.46萬億美元相比，有關比率為86%，是2002年第四季以來最低水平。在2008年信貸泡沫高峰期，有關比率曾見116%。

同時，報告揭示嚴重債務違約比率為2.3%，遠低於最高峰期的7.9%。