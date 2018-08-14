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今日 02:47 國際財經

NBA巨星高比持股飲品商獲可樂入股

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全球最大飲品集團之一可口可樂，宣布入股NBA巨星高比拜仁有份投資的運動飲料集團BodyArmor。此舉顯示可樂公司希望挑戰Gatorade的決心。

可樂與BodyArmor未有披露交易財務資料，以及可樂的持股量。慣於全資擁有飲品企業的可樂披露，可能增持BodyArmor股權。

目前是Keurig Dr Pepper分支的飲品巨擘Dr Pepper Snapple，早於2015年斥資2000萬美元入股BodyArmor，2016年時持有約15.5%股權。有分析員估計，BodyArmor與可樂合作，很可能意味BodyArmor與Dr Pepper Snapple的合作關係結束。

高比在社交媒體Twitter發文，稱整個BodyArmor團隊對於與可樂結盟感到驕傲。他於2013年入股BodyArmor，現時是該集團第三大股東，退役後更成為集團創意總監。

據Euromonitor International評估，百事的健康飲品Gatorade是全球運動飲品市場的「一哥」，佔市場份額的三分之一，Monster Beverage與紅牛(Red Bull)分別緊隨其後，可樂本身的運動飲料則排第四，市佔率7%。可樂已持有Monster約16.7%股權。

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