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今日 02:22 國際財經

Kroger擬開天貓網店 進軍中國市場

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美國大型雜貨零售商Kroger周二表示，將會透過阿里巴巴的電子商貿平台，將公司的產品銷售往中國市場。

Kroger稱，計劃在阿里巴巴旗下天貓(Tmall)國際平台開設網店，首批銷售的產品將包括營養補充劑，以及天然有機產品。

阿里巴巴發言人指出，很高興與Kroger合作，將Kroger產品帶進中國消費市場，尤其是其Simple Truth健康補充品。

這將是Kroger首次透過網上渠道進軍海外市場。受到利好消息帶動，Kroger股價暫時上揚2%，較早時一度急飆3.7%。

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