即巿股評 港股直擊 國際財經

早前美國科技股季績好壞參半，如今港股業績期，暫時卻見負面消息居多，舜宇光學(02382)中期純利僅增1.8%，股價即插24%；騰訊(00700)今天「放榜」如沒有喜訊，恐怕會令恒生指數百上加斤。

受科技股拖累，恒指昨高開1點後，曾升9點見日中最高27946點，便掉頭急瀉413點，挫至27522點，為去年9月29日以來新低；其後跌幅一度收窄，收報27752點，埋單跌183點(0.66%)。主板成交1024億元，較周一多近200億元，下跌股份佔比69%。

恒指又來到本欄多番提及不容有失的關鍵區間27450至27700點，其中27700點是2016年初至2018年1月累積漲幅回調黃金比率38.2%的支持位；至於27450點則是成交密集區底部與2016年初伸延上升趨勢線交滙，目前仍發揮承托作用。

在7月31日恒指出現死亡交叉(50天線跌穿250天線)。參考1994年以來7次「真死亡交叉」(定義為恒指於死亡交叉後再下瀉最少一成)，恒指於首月內均能升破發出死亡交叉訊號當天收市價，之後才錄得較顯著跌幅(詳見8月7日本欄)，因為是次屬「真死亡交叉」機會極高，估計後市很可能重複過去的表現。

以往7次「真死亡交叉」後首22個交易日(約一個月)的最大漲幅介乎1.4%至15.7%，由於目前港股市底相對脆弱，故按近年「真死亡交叉」後首月最大漲幅下限，即2011年的1.4%和2002年的4.5%推算，以7月31日發出死亡交叉訊號當天收市28583點計算，理論上恒指短期尚有機會升抵29000點至30000點。

今次死亡交叉訊號出現至今已經歷10個交易日，恒指在8月9日(上周四)曾反彈至28728點，比7月31日收市為高，但隨後連續3個交易日下滑，累挫854點；如果28728點是恒指8月高位，那代表今次死亡交叉後只反彈0.51%，力度遠遜過往7次「真死亡交叉」的最大彈幅下限1.4%。

港股能否企穩關鍵支持區，促使恒指複製「真死亡交叉」後首月反彈模式，挑戰29000點水平？撇除消息面因素，現階段大市內部質素已較8月初略改善，新興市場開始有資金流入，均有助港股提高防禦力。

附【圖】所見，新興市場資金流指標於自7月9日觸底後急速回升，至上周五仍然保持向上勢頭，意味資金持續回流新興市場。這與恒指期間走勢反覆偏軟呈不協調，甚為弔詭。此外，須注意由土耳其貨幣危機引發的新興市場動盪尚未在上述指標反映，倘危機不斷發酵，又或是中美貿易戰進一步傳來壞消息，市況恐有急劇惡化之虞，屆時勢考驗關鍵區間底部27450點；一旦失守，港股更將變成「彈散市」，步入探底格局，按以往發出「真死亡交叉」起累跌最少一成計算，恒指恐須下試25700點以下。

信報投資研究部

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