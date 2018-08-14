國際財經

上周五(8月10日)土耳其里拉大跌，美元/里拉上周急升達26.58%，引發市場劇烈震盪，周一(8月13日)里拉再度大幅下跌10%，市場憂慮新興市場危機進一步蔓延，避險資金湧入美元資產，推動美滙指數周一(8月13日)升至96.52，刷新逾一年以來新高。不過，土耳其危機持續發酵未能惠及作為傳統避險資產的黃金，倫敦金在美滙指數走強的情況下從周一高位1213.9美元大幅下挫逾20美元至日內低位1191.7美元，一舉跌穿1200美元關口，並刷新自2017年1月30日以來的逾1年半新低。

事實上，美滙指數走強除卻得益於聯儲局加息預期外，新興市場危機蔓延亦是其走強的重要原因。土耳其里拉大幅下挫令各國央行紛紛出臺政策以防止本國滙市債市大幅波動：周一(8月13日)土耳其央行發表聲明表示“將採取一切必要措施維護金融穩定”，阿根廷央行意外宣佈將7天流動性票據(LELIQ)利率上調500個基點至45%，並至少將此利率保持到10月，而且有消息稱印度央行可能於70.00-70.10盧比附近出售了美元以遏制盧比跌勢。但最令人擔憂的是巴西貨幣里爾，美國銀行根據歷史數據總結，一旦巴西里爾滙率跌破4，新興市場難逃全線崩盤，種種跡象表明新興市場危機已逐步擴散，若進一步發酵，料將為美滙指數提供進一步上行動力。

技術分析方面，倫敦金上周曾企圖反彈，但多次上升受阻於1216-1218美元區域(日線圖下降通道頂部阻力)並最終錄得下跌，連跌5周後在本周進一步跌穿1200美元大關，走勢極為疲弱。目前金價失去避險光環，在強美元的拖累下節節敗退，若短期內不能成功收復1200美元關口，後市或有機會進一步跌至1180美元甚至1150美元。

不過，美國關稅亦為自身經濟帶來不確定性，周一(8月13日)發佈的最新一期經濟展望中，美國國會預算辦公室(CBO)意外將2018年美國經濟的國內生產總值(GDP)增長預測下調至3.1%，4月的上一期預測為3.3%，CBO擔憂貿易戰疊加高通脹會傷及經濟增長，若美滙指數受此拖累回落，屆時有望刺激倫敦金報復式反彈。金價的短期阻力留意1196美元及1205美元。

策略方面，我們根據8月6日的策略於1204美元建立的倫敦金買盤(上望1215美元，跌穿1200美元止損)已於1200美元平倉，虧損4美元。短期內若倫敦金反彈至1202-1204美元，我們將沽出倫敦金，下望1183美元，升穿1208美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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