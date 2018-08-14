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今日 18:27 國際財經

數據勝預期 歐股中段靠穩

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土耳其里拉滙價反彈，加上歐洲主要經濟體數據勝預期，市場氣氛略為好轉，歐洲股市中段反覆靠穩。

截至本港時間傍晚6時27分，英國富時100指數報7647點，升4點或0.06%；德國DAX指數報12391點，升33點或0.27%；法國CAC 40指數報5423點，升11點或0.21%；意大利富時MIB指數報21014點，升44點或0.21%。道指期貨暫報25312點，升97點。

數據方面，歐羅區第二季國內生產總值(GDP)修正值為按季增長0.4%，高於預期增長0.3%；按年則增長2.2%，亦高於預期增長2.1%。英國第二季失業率降至4%，為1975年2月以來的最低水平，低於預期的4.2%。法國7月消費物價指數(CPI)終值按月跌0.1%，按年則上升2.3%，兩者皆與市場預期一致。

德國方面，7月CPI終值按年上升2%，按月上升0.3%，符合市場預期；第二季經季節調整GDP初值按季增0.5%，高於預期增長0.4%。德國8月ZEW經濟景氣指數為負13.7，預期為負20.7。

另外，美國7月NFIB中小企樂觀程度指數為107.9，高於預期的106.8。

油價靠穩，紐約原油期貨現時每桶報67.76美元，升0.56美元或0.83%；倫敦布蘭特期油報73.21美元，升0.6美元或0.83%。

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