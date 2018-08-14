國際財經

土耳其里拉近日大幅貶值，引發市場對該國發生金融危機的憂慮。土耳其總統埃爾多安表明，將會杯葛美國電子產品，報復美國向其鋼鋁加徵關稅。

埃爾多安在電視演講中表示，美國有蘋果iPhone，但市場上亦有南韓三星及土耳其本土製品牌手機。

他又稱，土耳其正面臨經濟攻擊，指責近日對里拉的傳言毫無根據，強調要利用傳言炒賣滙率獲利的人付出代價。他又形容，美國在背後插土耳其一刀，損害盟友。

埃爾多安表示，該國已開始把外滙換成土耳其里拉，土耳其將能抵御美元、滙率和利率問題。