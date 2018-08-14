國際財經

土耳其貨幣危機暫時未見惡化，避險情緒稍為紓緩，但投資者對該國滙市崩潰，以及所引發新興市場貨幣連鎖下跌的狀況持有戒心，抑制大市升勢，歐洲股市早段靠穩。

截至本港時間下午3時49分，英國富時100指數報7653點，升10點或0.14%；德國DAX指數報12431點，升72點或0.59%；法國CAC 40指數報5430點，升18點或0.33%；意大利富時MIB指數報21116點，升146點或0.7%。

道指期貨暫報25306點，升91點。

土耳其貨幣里拉大幅貶值，該國央行周一出招，試圖穩定金融市場，包括降低銀行存款準備金率，並有多項措施，確保銀行體系資金周轉正常。新措施將為金融體系增加100億里拉、60億美元和價值30億美元黃金的流動性。另外，美國白宮首席經濟顧問哈塞特(Kevin Hassett)稱，美國總統特朗普政府正在非常密切地關注土耳其的金融情況。

數據方面，德國7月消費者物價指數(CPI)終值按年上升2%，按月上升0.3%，符合市場預期；第二季經季節調整國內生產總值(GDP)初值按季增長0.5%，高於預期增長0.4%。

油價回穩，因石油出口國組織(OPEC)報告證實，沙地阿拉伯已減產來避免供應過剩，加上分析認為土耳其作為相對細小的石油消耗國，僅約佔全球需求1%，該國金融危機對油市影響不大。紐約原油期貨現時每桶報67.82美元，升0.62美元或0.92%；倫敦布蘭特期油報73.25美元，升0.64美元或0.88%。

英國今日稍後將公布6月的3個月ILO失業率，市場預期持平於4.2%。歐羅區將公布次季GDP初值，料按季及按年分別升0.3%及2.1%，均與前值相同。此外，德國將公布8月ZEW經濟景氣及現況指數，預料分別為負21.3及正72.1，前值分別為負24.7及正72.4%。