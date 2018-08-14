國際財經

隔晚美股道指與標指連跌4日，惟蘋果及亞馬遜隔晚齊創即市新高，刺激科技股上揚，亞太區股市普遍上揚。

日圓升勢暫歇，日本股市從5周的低位反彈，收復昨日近2%的失地，終止連續4日下跌。日經平均指數收報22356點，漲498點或2.28%。

個股方面，軟銀和迅銷(Fast Retailing)等重磅股上漲，分別收漲3.72%及4.01%。

南韓股市靠穩，韓國首爾綜合指數收報2258點，升10點或0.47%。

澳洲股市亦走高，澳洲普通股指數收報6386點，升44點或0.71%。