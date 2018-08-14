國際財經

意大利執政的北方聯盟黨警告，除非歐洲央行(ECB)保證限制歐羅區公債之間的孳息率之差，否則歐羅將崩潰。

土耳其出現金融危機後，意大利、西班牙和葡萄牙政府公債的孳息率上漲。對此，北方聯盟黨經濟事務發言人Claudio Borghi向路透表示，上述情況無法解決，而且還會爆發，認為歐洲央行應該保證歐羅區政府公債之間的孳息差不超過一定水平，任何兩個主權債券孳息率之間的最大差異不應超過150基點。

意大利公債與可比德債利差周一時候升至5月底來最闊，短暫升破280基點，之後回落至275基點左右。Borghi預計，現在拋售歐羅區二線國家債券的投資者最終會受損，因歐央行遲早會被迫提供限制孳息率差別的保證。

他又指出，土耳其危機蔓延，推高歐羅區幾個國家的債券孳息率，顯示出意大利國內政治和經濟形勢，並非令其股市和債市最近幾天承壓的主要原因。

土耳其金融風險升溫，避險德債的孳息率降至一個月低位，但西班牙和葡萄牙的債券孳息率被拉高，受意大利債券孳息率走勢和整體市場氣氛不利於風險更高資產的情況影響。

意大利10年期公債孳息率一度觸及兩個月高位3.109%，升向5月底以來高位，當時意大利政治危機導致該國債券遭遇嚴重拋售。