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今日 12:11 國際財經

白宮經濟顧問:非常密切關注土耳其狀況

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土耳其貨幣里拉大幅貶值，里拉兌美元跌至紀錄新低。白宮首席經濟顧問哈塞特(Kevin Hassett)稱，特朗普政府正在非常密切地關注土耳其的金融情況。

外電引述哈塞特表示，華府及財長努欽亦對此密切關注。至於特朗普決定對土耳其鋼鐵的關稅加倍，這只是土耳其國內生產總值(GDP)的「很小很小的一部分」，因此里拉暴跌40%說明了該國很多經濟基本面都出現了問題。

土耳其里拉兌美元周一從紀錄低位7.24反彈，因土耳其央行承諾提供流動性，但收效不大。

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