國際財經

土耳其貨幣里拉大幅貶值，里拉兌美元跌至紀錄新低。白宮首席經濟顧問哈塞特(Kevin Hassett)稱，特朗普政府正在非常密切地關注土耳其的金融情況。

外電引述哈塞特表示，華府及財長努欽亦對此密切關注。至於特朗普決定對土耳其鋼鐵的關稅加倍，這只是土耳其國內生產總值(GDP)的「很小很小的一部分」，因此里拉暴跌40%說明了該國很多經濟基本面都出現了問題。

土耳其里拉兌美元周一從紀錄低位7.24反彈，因土耳其央行承諾提供流動性，但收效不大。