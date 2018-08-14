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今日 11:38 國際財經

大摩:SpaceX或成Tesla私有化資金來源

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電動車生產商特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克(Elon Musk)所持有的太空探索技術公司SpaceX股票，有可能成為特斯拉私有化計劃的資金來源。

摩根士丹利分析師Adam Jonas認為，馬斯克的特斯拉私有化計劃可能需要大量的新股權融資。而SpaceX可能在說明此次融資的交易和今後的戰略中，扮演至關重要的角色。投資者應該考慮SpaceX在特斯拉及其股東的短期融資選項中發揮的潛在作用。

馬斯克早前表示，私有化的目的不是合併SpaceX和特斯拉。儘管如此，Jonas還是認為SpaceX可能會通過戰略合作方式直接投資特斯拉。雖然並不懷疑馬斯克關於兩家公司的合併問題發出的聲明，但仍然預計馬斯克會把SpaceX作為提供資本的戰略合作夥伴，而特斯拉的信託所持有的SpaceX股權也有可能成為特斯拉私有化的融資來源。

Jonas指出，按照最新估值計算，馬斯克持有的54% SpaceX股份價值超過150億美元(1170億港元)，懷疑馬斯克會使用這些股份作為特斯拉私有化交易的抵押品。他說，不知道馬斯克的SpaceX股份是否為現有的貸款做了抵押， 但相信作為全球最大、最知名的私有公司之一，其潛在的價值儲藏手段與此項談判高度相關。

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