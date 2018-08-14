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美國總統特朗普簽署「2019財年國防授權法案」成法，其中包含要求制定「全政府對華戰略」、就加強台軍戰備提交評估和計劃等涉華消極條款。

中國外交部發言人陸慷表示，中方已多次就此表明立場並向美方提出嚴正交涉，對美方不顧中方堅決反對執意通過並簽署含有涉華消極內容的「2019財年國防授權法案」表示強烈不滿。

他續稱，中方敦促美方摒棄冷戰思維和零和博弈理念，正確客觀看待中國和中美關係，恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，不得實施有關涉華消極條款，以免給中美關係和兩國重要領域合作造成損害。