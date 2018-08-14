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今日 07:04 國際財經

【國際早班車】A股「入摩」第二步 納13個股

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A股「入摩」第二步 納13個股

MSCI將展開納入A股的第二步，把13隻個股納入MSCI所有中國股票指數，神華A、中國聯通A和恆力石化A將成為指數前三大成分股。

內地7月新增人幣貸款1.45萬億 勝預期

中國人民銀行公布，7月新增貸款1.45萬億元人民幣，高於市場預期的1.2萬億元；廣義貨幣供應量(M2)按年增長8.5%，較市場預期的8.2%為高。

土耳其里拉續創新低 美滙上揚

土耳其里拉兌美元滙價周一再創紀錄新低，跌穿7里拉兌1美元水平，尾段報7.0880，挫10.2%。ICE美滙指數攀升0.1%，至96.418。

憂土危機惡化道指挫逾百點 蘋果新高

美股在蘋果和亞馬遜創即市新高刺激下，周一早段企穩，道指最多升68點，土耳其里拉再度暴瀉超過10%，道指曾倒跌159點，收市仍挫125點，與標指都是連續四個交易日低收，金融股高盛和摩根大通分別跌1.20%及1.59%。蘋果盤中一度急升1.7%，收市升0.65%，亦創收市歷史新高，但納指先升0.63%，收市仍反覆倒跌0.25%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國上市的iShares安碩明晟MSCI土耳其ETF收跌10.97%，創2008年底以來收市新低；iShares MSCI新興市場ETF跌1.62%。
￭ 紐約12月期金收市跌20.10美元或1.6%，報每盎斯1198.90美元，創逾17個月最低。
￭ 美國庫欣上周庫存出乎意料增加逾100萬桶，紐約期油收市跌0.6%，盤中一度跌2.8%；布蘭特期油跌0.3%。
￭ 馬斯克：沙地基金願出資支持Tesla私有化。
￭ 歐洲Stoxx 600指數收市跌0.25%；拜耳低收10%，旗下蒙山都涉官司被法院判罰。
￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣(CNH)兌美元報6.8958元，較上周五紐約尾市跌267點子。

閱文斥155億人幣購新麗傳媒

閱文集團(00772)向騰訊(00700)旗下公司及新麗管理層成員，收購新麗傳媒全部股權，最大總代價約155億元人民幣。另外，閱文中期盈利按年增長1.39倍；不派中期息。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數收報27896點，較恒指香港收市低40點。
￭ 夜市期指收報27763點，跌104點，較昨日恒指收市低水174點。
￭ 舜宇光學(02382)中期盈利按年增1.77%，不派中期息。
￭ 金山軟件(03888)：或會於截至9月底止3個月，甚至於全年錄得虧損。
￭ 中國人壽(02628)首7個月原保費收入按年增4.42%。
￭ 新華保險(01336)首7個月原保費收入按年增11.02%。
￭ 西部水泥(02233)中期盈利按年增1.97倍；派中期息1.2分。
￭ 亞洲水泥(00743)中期盈利按年增10.7倍，不派中期息。
￭ 保利協鑫(03800)預期中期溢利按年跌60%至70%。
￭ 利福中國(02136)中期盈利按年增2.9%，不派中期息。
￭ 湯臣集團(00258)預期中期盈利按年跌約55%。
￭ 越秀地產(00123)中期盈利按年增19.18%；中期息4.2港仙。
￭ 中信建投証券(06066)中期盈利按年跌8.75%。

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